Inter, Darmian: “Vlahovic alla Juventus? Gli altri non ci riguardano” (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Abbiamo superato nel migliore dei modi questo mese, vogliamo andare avanti in ogni competizione e ora ci prepariamo a un febbraio importantissimo con sfide difficili, a partire dal derby“. Queste le dichiarazioni dell’esterno dell’Inter, Matteo Darmian che ai microfoni di SportMediaset guarda con ottimismo al futuro. A partire dalla stracittadina contro il Milan: “Una partita speciale, nessuna delle due ha qualcosa in particolare da perdere. Il Milan da un anno e mezzo sta facendo benissimo ma noi non siamo da meno e lo dimostreremo”. Una gara da non sbagliare quindi, con due rinforzi in più: “Caicedo e Gosens sono giocatori importanti e lo hanno dimostrato negli anni”, ha detto prima di soffermarsi su Vlahovic alla Juventus: “Grande giocatore ma non so se così rientrano nella ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Abbiamo superato nel migliore dei modi questo mese, vogliamo andare avanti in ogni competizione e ora ci prepariamo a un febbraio importantissimo con sfide difficili, a partire dal derby“. Queste le dichiarazioni dell’esterno dell’, Matteoche ai microfoni di SportMediaset guarda con ottimismo al futuro. A partire dstracittadina contro il Milan: “Una partita speciale, nessuna delle due ha qualcosa in particolare da perdere. Il Milan da un anno e mezzo sta facendo benissimo ma noi non siamo da meno e lo dimostreremo”. Una gara da non sbagliare quindi, con due rinforzi in più: “Caicedo e Gosens sono giocatori importanti e lo hanno dimostrato negli anni”, ha detto prima di soffermarsi su: “Grande giocatore ma non so se così rientrano nella ...

