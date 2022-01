“Insigne scovato su Transfermarkt?”, com’è andata davvero: svelato in diretta (Di sabato 29 gennaio 2022) Andrea D’Amico, agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto durante Sportitaliamercato, programma in onda su SportItalia, parlando a proposito del trasferimento dell’esterno napoletano al Toronto. D’Amico ha svelato che successivamente alla vittoria dell’Europeo da parte dell’Italia, la dirigenza della società d’oltreoceano ha mirato Insigne come punta di diamante della squadra. Attraverso un intermediario, D’Amico ha portato a termine il trasferimento.Di seguito quanto affermato dal procuratore: “Se è vero che il presidente del Toronto ha scoperto Insigne su Transfermakt.com? Dopo gli europei c’è stato un meeting dei vertici del Toronto e, per omaggiare la comunità di origini italiane di Toronto, hanno cercato i giocatori della nazionale in scadenza e hanno trovato Lorenzo. Attraverso un intermediario, abbiamo ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 29 gennaio 2022) Andrea D’Amico, agente di Lorenzo, è intervenuto durante Sportitaliamercato, programma in onda su SportItalia, parlando a proposito del trasferimento dell’esterno napoletano al Toronto. D’Amico hache successivamente alla vittoria dell’Europeo da parte dell’Italia, la dirigenza della società d’oltreoceano ha miratocome punta di diamante della squadra. Attraverso un intermediario, D’Amico ha portato a termine il trasferimento.Di seguito quanto affermato dal procuratore: “Se è vero che il presidente del Toronto ha scopertosu Transfermakt.com? Dopo gli europei c’è stato un meeting dei vertici del Toronto e, per omaggiare la comunità di origini italiane di Toronto, hanno cercato i giocatori della nazionale in scadenza e hanno trovato Lorenzo. Attraverso un intermediario, abbiamo ...

