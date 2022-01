(Di venerdì 28 gennaio 2022) Per prenotare e per informazioni sulle altre attività dell'Associazione Le 7 Note: info@scuoladimusicale7note.it , 3408701431. Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto della vigente ...

Le 7 Note: il duo Zampini - Oliva in concerto a CaMu

LA NAZIONE

Si esibirà in concerto il duo formato da Paolo Zampini al flauto (dal 1985 flautista di Ennio Morricone, con cui ha effettuato numerose registrazioni delle sue musiche, oltre ad essere stato dal 2015 ...) Il programma del concerto verterà sulle loro specialità: musiche da film, con alcuni grandi classici di Ennio Morricone ...