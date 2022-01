Freelance | Christian Slater nel cast dell' action comedy con John Cena

Advertising

Deadline annuncia l'ingresso diSlater nel cast della action comedy di Pierre Morel, la cui lavorazione ha appena preso il via in Colombia. Il film vede tra gli interpreti John Cena, Alison Brie, Alice Eve e ...Al centro del film, una giornalista, la sua guardia del corpo e uno spietato dittatore in fuga dai ribelli nella giungla ...Christian Slater si unisce al cast dell'action comedy Freelance con John Cena, Alison Brie e Alice Eve, dirige il francese Pierre Morel. Deadline annuncia l'ingresso di Christian Slater nel cast della ...EXCLUSIVE: Golden Globe winner Christian Slater (Mr. Robot) is joining John Cena, Alison Brie and Juan Pablo Raba in director Pierre Morel’s (Taken) action-comedy Freelance, which is filming in ...