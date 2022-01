Formula E - Diriyah E-Prix: doppietta Mercedes, vince De Vries (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Mondiale di Formula E è entrato nel vivo con il primo dei due appuntamenti del Diriyah E-Prix, in Arabia Saudita. La Mercedes EQ Formula E Team ha inaugurato alla grande questa Season 8 del campionato full electric, conquistando una doppietta schiacciante. Il campione del mondo in carica, l'olandese Nyck De Vries è riuscito a mettere le mani sulla vittoria, beffando il suo compagno di squadra, Stoffel Vandoorne. Sul podio il team Andretti, grazie alla guida aggressiva di Jake Dennis. Imprendibili. Fin dalle qualifiche è stato chiaro che il team Mercedes, sul tracciato di Diriyah, avesse qualcosa in più rispetto a tutti gli altri. Così, Stoffel Vandoorne è riuscito a conquistare la pole position davanti al veloce e costante Dennis. ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Mondiale diE è entrato nel vivo con il primo dei due appuntamenti delE-, in Arabia Saudita. LaEQE Team ha inaugurato alla grande questa Season 8 del campionato full electric, conquistando unaschiacciante. Il campione del mondo in carica, l'olandese Nyck Deè riuscito a mettere le mani sulla vittoria, beffando il suo compagno di squadra, Stoffel Vandoorne. Sul podio il team Andretti, grazie alla guida aggressiva di Jake Dennis. Imprendibili. Fin dalle qualifiche è stato chiaro che il team, sul tracciato di, avesse qualcosa in più rispetto a tutti gli altri. Così, Stoffel Vandoorne è riuscito a conquistare la pole position davanti al veloce e costante Dennis. ...

