Formula E 2022 | si comincia Primo weekend di gare in Arabia Saudita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Venerdì 28 e sabato 29 gennaio riprende ufficialmente il campionato FIA diE, giunto ormai alla sua ottava stagione. Il calendario dell’edizione 2021/, che prevede 16e 12 tappe internazionali, si aprirà come di consueto a Diriyah, in, anche quest’anno con un double-header in notturna, lungo il circuito cittadino di 2,49 km. Quest’anno, a sfidarsi, saranno 11 team e 22 piloti, non più 24 come lo scorso anno, dopo l’addio di Audi e Bmw: tante le formazioni riconfermate e alcune new entry, tra cui quella di Antonio Giovinazzi, che direttamente dalle monoposto della1 raggiungerà il brasiliano Sette Camara nella Dragon Racing. Tra i riconfermati ci sono Evans e Bird per Jaguar TCS Racing, così come DS Techeetah ripropone la formazione Vergne – Da ...