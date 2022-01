Elodie: una bomba con l’abitino rosa che non contiene le curve (Di venerdì 28 gennaio 2022) Elodie, una bomba con l’abitino rosa che non contiene le curve: la cantante bellissima mostra tutta la sua sensualità. Anno dopo anno, Elodie si è conquistata l’amore e l’affetto dei fan, diventando popolarissima; col suo talento e con la sua bellezza, è una delle cantanti più voga e, seguitissima sui social, come modella e influencer L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 28 gennaio 2022), unaconche nonle: la cantante bellissima mostra tutta la sua sensualità. Anno dopo anno,si è conquistata l’amore e l’affetto dei fan, diventando popolarissima; col suo talento e con la sua bellezza, è una delle cantanti più voga e, seguitissima sui social, come modella e influencer L'articolo proviene da Leggilo.org.

nikatossica : Vi immaginate essere una di quelle persone a cui Elodie ha spaccato mani e telefoni nella sua era coatta? Io me ne vanterei a vita - AndreaHarumonia : Le foto che stanno uscendo di Elodie mi fanno pensare solo ad una cosa: E NON SAI COSA DIRE ?? - g1usy22 : Dio santo Elodie sei una dea io ti amo sposiamoci giuro mi impegnerò a essere la moglie migliore del mondo - grondoamore : Già me lo vedo il grafico “Ehi facciamo scorrere la scritta sul fianco di Elodie?” e il collega “NAAAAH che figata… - zazoomblog : Elodie si racconta: Sono istinto e amore assoluto. Ma ho una sindrome dellabbandono enorme - #Elodie #racconta:… -