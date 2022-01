Covid: Aifa, pillola Merck a 2.871 pazienti, +10% prescrizioni in 7 giorni (Di venerdì 28 gennaio 2022) Milano, 28 gen. (Adnkronos Salute) - Al 27 gennaio risultano in totale 2.871 pazienti Covid avviati al trattamento a casa con la pillola antivirale molnupiravir (Lagevrio*) di Merck (Msd fuori da Usa e Canada). E' il dato che emerge dal secondo report dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa sul monitoraggio degli antivirali per la terapia di Covid-19. Le prescrizioni di Lagevrio sono in crescita: dal 20 al 26 gennaio sono state 1.238, in media quasi 177 al giorno, pari al 10,4% in più rispetto alla media giornaliera della settimana precedente (oltre 160). Il numero più alto di trattamenti avviati con la pillola anti-Covid dall'apertura del monitoraggio è quello del Lazio (358), mentre all'altro estremo - con zero trattamenti avviati - ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Milano, 28 gen. (Adnkronos Salute) - Al 27 gennaio risultano in totale 2.871avviati al trattamento a casa con laantivirale molnupiravir (Lagevrio*) di(Msd fuori da Usa e Canada). E' il dato che emerge dal secondo report dell'Agenzia italiana del farmacosul monitoraggio degli antivirali per la terapia di-19. Ledi Lagevrio sono in crescita: dal 20 al 26 gennaio sono state 1.238, in media quasi 177 al giorno, pari al 10,4% in più rispetto alla media giornaliera della settimana precedente (oltre 160). Il numero più alto di trattamenti avviati con laanti-dall'apertura del monitoraggio è quello del Lazio (358), mentre all'altro estremo - con zero trattamenti avviati - ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Figliuolo: 'In arrivo antivirali per 600mila trattamenti' #pfizer #covid #francescofigliuolo #aifa… - egemonja : RT @Aifa_ufficiale: Pubblicato il 2° report con i risultati del monitoraggio sugli #antivirali orali attualmente disponibili per il trattam… - MassimoChiaram7 : RT @Aifa_ufficiale: Pubblicato il 2° report con i risultati del monitoraggio sugli #antivirali orali attualmente disponibili per il trattam… - silviaturin : RT @Aifa_ufficiale: Pubblicato il 2° report con i risultati del monitoraggio sugli #antivirali orali attualmente disponibili per il trattam… - benjamn_boliche : RT @Aifa_ufficiale: Pubblicato il 2° report con i risultati del monitoraggio sugli #antivirali orali attualmente disponibili per il trattam… -