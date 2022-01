Cerignola | estorsioni a coppia di ultraottantenni di cui uno con disabilità | un minorenne fra i due arrestati Carabinieri

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai: Alcuni giorni addietro idel NORM- Sezione Operativa e della Stazione dihanno tratto in arresto in flagranza due soggettini di cui uno maggiorenne e unoper estorsione. Erano diversi giorni che i due andavano a casa di unadi anziani del posto di circa 85 anni, una anche disabile e dietro minacce si facevano consegnare 100 euro. È successo per 4 volte e i due anziani avevano ormai già dato 400 euro a quei ragazzi, quando hanno deciso di rivolgersi ai, stanchi di quanto gli stesse capitando. Ia quel punto, preso atto di ciò, presi accordi con la Procura di Foggia che ha condiviso la strategia operativa, hanno deciso di compiere un ...

... secondo i report annuali, in quanto a numero didenunciate (28,1 ogni 100mila abitanti) ... Altre amministrazioni comunali della provincia erano state sciolte in precedenza:, Monte ...... portavalori, mezzi agricoli);, usura, traffico di sostanza stupefacenti, riciclaggio di ... quella garganica, l'area del basso tavoliere con epicentrovedendo coinvolti alcuni ...Alcuni giorni addietro i Carabinieri del NORM- Sezione Operativa e della Stazione di Cerignola hanno tratto in arresto in flagranza due soggetti cerignolani di cui uno maggiorenne e uno minorenne per ...Da diversi giorni avevano preso di mira una coppia di anziani coniugi, entrambi di 85 anni, la donna disabile, riuscendo a estorcergli alcune somme di denaro, ogni volta circa 100 euro. Sono riusciti.