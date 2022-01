Bernal, interventi riusciti La madre: "E' nato una seconda volta" (Di venerdì 28 gennaio 2022) Buone notizie dalla clinica di Bogotà dove Egan Bernal è ricoverato dopo lo schianto contro un autobus mentre si allenava: gli accertamenti hanno confermato l'eccellente esito degli interventi a ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Buone notizie dalla clinica di Bogotà dove Eganè ricoverato dopo lo schianto contro un autobus mentre si allenava: gli accertamenti hanno confermato l'eccellente esito deglia ...

Advertising

SpazioCiclismo : Il nuovo bollettino della Clinica conferma il 'trend favorevole' nel quadro clinico di Egan Bernal, che sarà sottop… - SpazioCiclismo : Il nuovo aggiornamento da parte dei medici della clinica in cui è ricoverato Egan Bernal confermano 'l'evoluzione f… - gpefiore : RT @SpazioCiclismo: Gli aggiornamenti dell'ospedale in seguito agli interventi a cui Egan Bernal è stato sottoposto nella notte italiana ht… - ninda1952 : RT @RaiNews: Egan Bernal, vincitore di Giro d’Italia e Tour de France, uno dei più grandi talenti contemporanei di questo sport, è in terap… - mmaxmsg : RT @SpazioCiclismo: Gli aggiornamenti dell'ospedale in seguito agli interventi a cui Egan Bernal è stato sottoposto nella notte italiana ht… -