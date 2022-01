Australian Open 2022, tredicesima giornata: Barty-Collins quinto atto, l’australiana parte favorita (Di venerdì 28 gennaio 2022) La tredicesima giornata degli Australian Open 2022 vedrà lo svolgimento della prima finale Slam della stagione. Ad aprire le danze è l’ultimo atto del tabellone Wta che vede opposte Ashleigh Barty e Danielle Collins. Poche ore fa, nel tabellone maschile, Rafael Nadal ha trionfato contro Matteo Berrettini raggiungendo la sua ventinovesima finale in un Major, nonché la vittoria numero 500 sul cemento. Dall’altro lato del main draw, Daniil Medvedev si è liberato del suo penultimo ostacolo per la vittoria finale, battendo Stefanos Tsitsipas in 4 set. Quello fra Barty e Collins è il quinto atto di una storia quasi a senso unico; l’Australiana, alla prima finale in casa, ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ladeglivedrà lo svolgimento della prima finale Slam della stagione. Ad aprire le danze è l’ultimodel tabellone Wta che vede opposte Ashleighe Danielle. Poche ore fa, nel tabellone maschile, Rafael Nadal ha trionfato contro Matteo Berrettini raggiungendo la sua ventinovesima finale in un Major, nonché la vittoria numero 500 sul cemento. Dall’altro lato del main draw, Daniil Medvedev si è liberato del suo penultimo ostacolo per la vittoria finale, battendo Stefanos Tsitsipas in 4 set. Quello fraè ildi una storia quasi a senso unico; l’a, alla prima finale in casa, ...

