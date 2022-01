Australian Open 2022, Rafael Nadal ad un passo dal mito. Un successo per il record di vittorie negli Slam (Di venerdì 28 gennaio 2022) La finale degli Australian Open 2022, la ventinovesima della carriera, avrà un valore doppio per Rafael Nadal. Lo spagnolo non solo tornerebbe a conquistare un Major dal Roland Garros 2020, ma soprattutto diventerebbe il tennista con il maggior numero di titoli Slam nella storia. Per il ventiduesimo manca ancora solo una vittoria, con il maiorchino che è ad un passo dal mito, vicinissimo davvero a riscrivere nuovamente la storia di questo sport. Attualmente Nadal è a quota ventuno proprio come i due grandi rivali Roger Federer e Novak Djokovic. Lo spagnolo sa di avere una grandissima occasione per costruire anche un allungo che può risultare decisivo nei confronti dello svizzero e del serbo, visto che il prossimo Slam ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) La finale degli, la ventinovesima della carriera, avrà un valore doppio per. Lo spagnolo non solo tornerebbe a conquistare un Major dal Roland Garros 2020, ma soprattutto diventerebbe il tennista con il maggior numero di titolinella storia. Per il ventiduesimo manca ancora solo una vittoria, con il maiorchino che è ad undal, vicinissimo davvero a riscrivere nuovamente la storia di questo sport. Attualmenteè a quota ventuno proprio come i due grandi rivali Roger Federer e Novak Djokovic. Lo spagnolo sa di avere una grandissima occasione per costruire anche un allungo che può risultare decisivo nei confronti dello svizzero e del serbo, visto che il prossimo...

Advertising

Eurosport_IT : Grazie Matteo per tutte le emozioni che ci hai regalato in questi Australian Open! ???????? #EurosportTENNIS | #AO2022… - CB_Ignoranza : Stanotte, alle 4:30, il nostro Matteo Berrettini sfiderà un mostro sacro come Rafa Nadal nella semifinale degli Aus… - Eurosport_IT : URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - giuliabarza : RT @Eurosport_IT: Grazie Matteo per tutte le emozioni che ci hai regalato in questi Australian Open! ???????? #EurosportTENNIS | #AO2022 | #Au… - infoitsport : Australian Open, Nadal non ha dubbi sul futuro di Matteo Berrettini -