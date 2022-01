(Di venerdì 28 gennaio 2022)Tv di27: quali sono i dati ufficiali relativi aglie dello share del 27per i principali canali tv nelle fasce di ascolto didell’? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano le fasce e tutti i programmi televisivi della giornata dinella fascia dell’e in quella. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidiTV ...

Advertising

QuiMediaset_it : Record di ascolti ieri su #Canale5, per @pomeriggio5: 2.657.000 spettatori totali e il 18.87% di share attiva (17.0… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 27 gennaio 2021: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 27 gennaio 2021: Access Prime Time e Preserale - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 27 Gennaio La puntata di ieri di #UnaVita ha registrato 2.397.000 telespettatori e il 16.5%… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 27 Gennaio #Beautiful ha appassionato nella puntata di ieri 2.617.000 telespettatori e il 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

Glidi, giovedì 27 gennaio ......colpi di scena e suspense che hanno raccolto uno straordinario riscontro dagliraggiungendo il miglior risultato stagionale : per il cooking show prodotto da Endemol Shine Italy per Sky,...LA FIGLIA DI BOCELLI IN DOC 2 L'abbiamo vista nel cast della serie con Luca Argentero: a 10 anni è già una star ...Nursind Toscana: "In Italia mancano all'appello oltre 63mila infermieri e la Toscana è tra le regioni messe peggio, con un fabbisogno di quasi 4mila professionisti'' ...