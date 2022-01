Aifa | Paxlovid da inizio febbraio | definite modalità utilizzo

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 28 gennaio 2022) La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di, nella seduta del 28 gennaio 2022, ha definito i criteri didel medicinale, farmaco antivirale orale per la cura del COVID-19. Il farmaco - si legge in una nota dell'Agenzia Italiana del Farmaco - aveva già avuto nel dicembre 2021 il parere favorevole della CTS per la distribuzione in emergenza e sarà disponibile dalla prima settimana di2022., che nello studio registrativo si è dimostrato efficace nel ridurre dell`88% il rischio di ospedalizzazione e morte, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con infezione recente da SARS-CoV-2 con malattia lieve-moderata che non necessitano ossigenoterapia e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di COVID-19 ...