Adesso anche Renzi punta Mattarella: «Non escludo un suo bis». Letta: «Chiederemo due voti al giorno» (Di venerdì 28 gennaio 2022) «Non escludo l’ipotesi che possa esservi anche un Mattarella bis, sarebbe una forzatura nei confronti di Mattarella e oltremodo scorretto ma al venerdì mattina o la vicenda si risolve nelle prossime ore o questa ipotesi è in campo con tutta la sua forza»: così ha comnciato oggi la sua consueta diretta su Radio Leopolda Matteo Renzi. Il leader di Italia viva dice che non è detto che si riesca a chiudere oggi l’accordo: «Vediamo se oggi si chiude la partita per il Quirinale, ma ho l’impressione che non sarà così facile». Secondo Renzi l’atteggiamento del centrodestra è «irresponsabile e scandaloso: abbiamo assistito a una tarantella. Ieri abbiamo avuto la clamorosa e inqualificabile caccia al candidato, mi sembra folle». Intanto Enrico Letta oggi è andato ... Leggi su open.online (Di venerdì 28 gennaio 2022) «Nonl’ipotesi che possa esserviunbis, sarebbe una forzatura nei confronti die oltremodo scorretto ma al venerdì mattina o la vicenda si risolve nelle prossime ore o questa ipotesi è in campo con tutta la sua forza»: così ha comnciato oggi la sua consueta diretta su Radio Leopolda Matteo. Il leader di Italia viva dice che non è detto che si riesca a chiudere oggi l’accordo: «Vediamo se oggi si chiude la partita per il Quirinale, ma ho l’impressione che non sarà così facile». Secondol’atteggiamento del centrodestra è «irresponsabile e scandaloso: abbiamo assistito a una tarantella. Ieri abbiamo avuto la clamorosa e inqualificabile caccia al candidato, mi sembra folle». Intanto Enricooggi è andato ...

Advertising

WeAreTennisITA : INCHIODATO ANCHE MONFILS ?? Berrettini non vuole perdere più: si fa recuperare 2 set ma vince al quinto contro Monfi… - ItaliaViva : Uno dei motivi dietro il caro #bollette è anche il no ideologico a nuovi impianti. Per fortuna che abbiamo fatto il… - TeresaBellanova : Domani, su @radioleopoldait, secondo appuntamento con #Linguafranca. Ho voluto affrontare anche alla luce degli ult… - ConDOri53768863 : @luka_dangelo @juventusfc L'importante è la resa, adesso. Penso che questo campionato possa dire poco, siete stati… - heidibz : @GioGeneSharp Ma davvero ti interessa? Anche io me lo chiedevo. Adesso me ne frego. 9 miliardi di vaccini, chi non… -