Ultime Notizie Roma del 27-01-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno elezione del capo dello Stato oggi nell’aula di Montecitorio la quarta votazione il quorum richiesto la maggioranza assoluta dei componenti del collegio giro di incontri in mattinata per trovare un accordo vertice dei leader del centrodestra contro anche del centrosinistra con letto a Ponte Roberto Speranza ai capigruppo di camera e senato delle tre forze politiche ma nessuna Intesa trovata per il momento il centro-destra si è quindi astenuto ed è pronta a chiedere di procedere domani con la W Movimento 5 Stelle PD è libero quali hanno invece votato scheda Bianca stessa linea anche per Italia viva proseguono Dunque i colloqui per arrivare al nome che potrà mettere d’accordo quasi tutti quelli dei vaccini dopo 13 settimane consecutive di aumento di contagi l’ultima ha visto un ...