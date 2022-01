UFFICIALE | Gosens è un nuovo calciatore dell’Inter

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Robinè ufficialmente un. La nota del club che conferma l’operazione Robinè ungiocatore. Lo comunica il club tramite i propri canali ufficiali. MILANO – «FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con l’Atalanta per l’acquisto delRobin Everardus. L’esterno tedesco si trasferisce in nerazzurro in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Inter : ?? | ANNUNCIO Robin Gosens è dell'Inter! ???? ?? - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? L'Inter mette la freccia a sinistra: Robin Gosens è nerazzurro ??? - DiMarzio : #Calciomercato, ?#Gosens ora è ufficiale: il comunicato dell’?@Inter? - amrull23 : RT @Inter: ?? | ANNUNCIO Robin Gosens è dell'Inter! ???? ?? - ilwijnaldumiano : RT @Inter: ?? | ANNUNCIO Robin Gosens è dell'Inter! ???? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Gosens

... che stanno per aggiungere rispettivamente(ha già firmato coi nerazzurri) e Vlahovic (... resopochi minuti fa, di Marko Lazetic. Attaccante senz'altro molto promettente per il quale i ...... invece, l'ormai ex atalantino si è spostato presso la sede dell'Inter in Viale della Liberazione per firmare il nuovo contratto e rendereil suo passaggio. A salutareci aveva ...Robin Gosens è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il club nerazzurro ha infatti annunciato l’ingaggio dell’esterno dall’Atalanta con un prestito oneroso obbligo di riscatto condizionato a 22 ...Dopo le visite mediche svolte in mattina e l'arrivo nella sede dell'Inter per la firma del contratto, Robin Gosens è ufficialmente un nuovo giocatore dei nerazzurri. (leggi qui i ...