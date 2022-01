Testaccio omaggia Lando Fiorini con un murales

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma – In occasione del centenario die dell’84° anniversario della nascita dell’artista romano, questa mattina è stato inaugurato il murale dedicato anello storico quartiere capitolino. L’opera è stata realizzata da Lucamaleonte su un edificio Ater con il sostegno della Regione Lazio e della Fondazione Roma Cares della As Roma. “Un bellissimo omaggio a un grande artista molto amato nella nostra città. Ringrazio il figlio Francesco e la sua famiglia: è stato un evento emozionante e partecipato”, dichiara Massimiliano Valeriani, assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio.

