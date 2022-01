Stop colori e tamponi solo a sintomatici | Regioni in pressing su Draghi

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Speranza,e soci devono farsene una ragione: la pandemia sta finendo. Lo stato di emergenza scade il 31 marzo ma i dati indicano che si va verso l’endemia. Adesso è la burocrazia che soffoca l’Italia. Sono leche vanno insul Governo per porre fine a questa mostruosa pandemia burocratica. Lechiedono di tornare sul pianeta Terra e di cancellare le fasce a, di dire la verità sui malati per altre patologie conteggiati tra i ricoverati Covid, di mettere mano al caos scuola. C’è la volontà politica di rivedere le misure restrittive e mercoledì 2 febbraio ci sarà un confronto in sede di Stato-. Il presidente della Conferenza delle, Massimiliano Fedriga, ha chiarito l’obiettivo: “guardare al futuro e procedere ...

Si va verso il superamento del sistema deidelle regioni, la semplificazione delle regole per le scuole e la proroga oltre i sei mesi della validità del Green pass per chi ha ricevuto il ...A prendere tempo promettendo "interventi imminenti" è intanto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: "Supereremo senz'altro il sistema ae manterremo la zona rossa come zona di controllo ...Ha risposto ai numerosi assalti dei cronisti di questi giorni che lui si occupa dell’emergenza Covid, non di Quirinale. E in effetti sul tavolo del ministro della Salute, Roberto Speranza, i dossier d ...La pandemia da Covid19 entra in una nuova fase e il governo si prepara a mettere la parola fine allo Stato di emergenza e alle restrizioni ...