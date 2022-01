Secondo D’Alimonte, restano solo due soluzioni: Draghi al Colle o il bis di Mattarella (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’unica soluzione per il Colle si chiama Mario Draghi. Ma c’è sempre un piano d’emergenza: chiedere a Sergio Mattarella di restare. Per il professore Roberto D’Alimonte, politologo dell’Università Luiss e grande esperto di sistemi elettorali, il presidente del Consiglio «resta il candidato più forte per il Quirinale». Convergere sul suo nome, spiega alla Stampa, è la strada maestra per uscire dallo stallo in cui i leader dei partiti si sono infilati. La situazione – dice – «si sbloccherà quando i partiti si renderanno finalmente conto che, per tanti motivi, la persona giusta per il Quirinale è Draghi. A quel punto, forse, si siederanno intorno a un tavolo e decideranno contestualmente anche il suo successore a Palazzo Chigi. Che, a mio avviso, dovrebbe essere una donna». D’Alimonte ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’unica soluzione per ilsi chiama Mario. Ma c’è sempre un piano d’emergenza: chiedere a Sergiodi restare. Per il professore Roberto, politologo dell’Università Luiss e grande esperto di sistemi elettorali, il presidente del Consiglio «resta il candidato più forte per il Quirinale». Convergere sul suo nome, spiega alla Stampa, è la strada maestra per uscire dallo stallo in cui i leader dei partiti si sono infilati. La situazione – dice – «si sbloccherà quando i partiti si renderanno finalmente conto che, per tanti motivi, la persona giusta per il Quirinale è. A quel punto, forse, si siederanno intorno a un tavolo e decideranno contestualmente anche il suo successore a Palazzo Chigi. Che, a mio avviso, dovrebbe essere una donna»....

Advertising

FlaviaLandolfi : RT @nomfup: Ancora una volta - e come per i numeri dei grandi elettori - D’Alimonte sul Sole fa giustizia della bufala secondo la quale la… - Leilapalermo : RT @nomfup: Ancora una volta - e come per i numeri dei grandi elettori - D’Alimonte sul Sole fa giustizia della bufala secondo la quale la… - Max_Alle : RT @nomfup: Ancora una volta - e come per i numeri dei grandi elettori - D’Alimonte sul Sole fa giustizia della bufala secondo la quale la… - Antongiulio2 : RT @nomfup: Ancora una volta - e come per i numeri dei grandi elettori - D’Alimonte sul Sole fa giustizia della bufala secondo la quale la… - GiuPossi : RT @nomfup: Ancora una volta - e come per i numeri dei grandi elettori - D’Alimonte sul Sole fa giustizia della bufala secondo la quale la… -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo D’Alimonte Secondo D’Alimonte, restano solo due soluzioni: Draghi al Colle o il bis di Mattarella Linkiesta.it