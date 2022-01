Roman Reigns | “Non in maniera grave | ma sento ancora gli effetti del COVID”

(Di giovedì 27 gennaio 2022) A causa del contagio daè stato costretto a saltare il suo match titolato a Day 1 ad inizio mese. Il campione Universale è tornato solo qualche settimana dopo, ha ripreso le storyline di Smackdown e ora si appresta a combattere con Seth Rollins alla Royal Rumble. Ma intanto glidel contagio sino. La rivelazione diglidel. Sai, non posso fare singles match come vorrei, sono impegnato spesso in 6 tag. Perciò mi devo allenare di più e allenandomi di piùgli. Non riesco a spingere come vorrei. In questi casi mispesso fiacco, molto più stanco di ...

