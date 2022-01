Roberto Roversi, l’intellettuale dall’anima sensibile (Di giovedì 27 gennaio 2022) È stato uno scrittore, un poeta e un paroliere, un giornalista e un intellettuale dal multiforme impegno culturale e sociale, per prendere in prestito le parole di Carla Glori. E poi ancora un librario e un partigiano, il fondatore e il direttore di riviste impegnate sui fronti sociali e culturali. Amico di Pier Paolo Pasolini, metà artistica e intellettuale di Lucio Dalla. Ecco chi è stato Roberto Roversi, un uomo immenso dalla sensibilità straordinaria. Nato a Bologna nel 28 gennaio del 1923, da giovanissimo Roberto diventa un partigiano, un membro della Resistenza italiana. Dopo la fine della guerra si è dedicato all’attività editoriale, la passione per i libri, del resto, lo aveva sempre accompagnato. Là dove entra un libro, o si ascolta una voce, esce rapido un cattivo pensiero. E la nebbia della noia è soffocata o spazzata via ... Leggi su dilei (Di giovedì 27 gennaio 2022) È stato uno scrittore, un poeta e un paroliere, un giornalista e un intellettuale dal multiforme impegno culturale e sociale, per prendere in prestito le parole di Carla Glori. E poi ancora un librario e un partigiano, il fondatore e il direttore di riviste impegnate sui fronti sociali e culturali. Amico di Pier Paolo Pasolini, metà artistica e intellettuale di Lucio Dalla. Ecco chi è stato, un uomo immenso dalla sensibilità straordinaria. Nato a Bologna nel 28 gennaio del 1923, da giovanissimodiventa un partigiano, un membro della Resistenza italiana. Dopo la fine della guerra si è dedicato all’attività editoriale, la passione per i libri, del resto, lo aveva sempre accompagnato. Là dove entra un libro, o si ascolta una voce, esce rapido un cattivo pensiero. E la nebbia della noia è soffocata o spazzata via ...

Advertising

lazialeantifa : altro grande giocatore di quegli anni, Carlo Reguzzoni. Pier Paolo Pasolini raccontò che durante una riunione di re… - Annalisa3073 : RT @SimiWonderland: Basso è il cielo, cade neve sui campi, si disfano nelle zolle i fiocchi come i nostri pensieri in disperse parole. Il… - Vik09146905 : RT @SimiWonderland: Basso è il cielo, cade neve sui campi, si disfano nelle zolle i fiocchi come i nostri pensieri in disperse parole. Il… - Tagota14 : RT @SimiWonderland: Basso è il cielo, cade neve sui campi, si disfano nelle zolle i fiocchi come i nostri pensieri in disperse parole. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Roversi Al via le iniziative di Santarcangelo per la Giornata della Memoria ... insieme all'autrice Tiziana Roversi. L'altro volume racconta invece la tragedia della squadra del ... è obbligato a lasciare l'Italia con la moglie Elena e i figli Roberto e Clara, cercando riparo a ...

Per la Winter Marathon scatto iniziale con 130 assi Con una Lancia Ardea gareggiano invece i bergamaschi Roversi - Bellini. Tra i bresciani, chi può ... L'organizzazione della Vecars di Andrea e Roberto Vesco ha preparato tutto nei minimi dettagli, ...

Leggende e miti fra musica e industria - Commento - ilrestodelcarlino.it il Resto del Carlino Roberto Roversi, l’intellettuale dall’anima sensibile I cantanti hanno dato voce alle sue parole, a quelle di un intellettuale impegnato e sensibile, sempre attento alla società e alla cultura, a quelle di Roberto Roversi.

Cesare Cremonini, Tommaso Paradiso e la vecchia canzone che non muore mai I loro nuovi singoli ‘La ragazza del futuro’ e ‘Lupin’ sono diversissimi, ma hanno una cosa in comune: cercano di superare le paure del presente usando il linguaggio musicale dei grandi degli anni ’70 ...

... insieme all'autrice Tiziana. L'altro volume racconta invece la tragedia della squadra del ... è obbligato a lasciare l'Italia con la moglie Elena e i figlie Clara, cercando riparo a ...Con una Lancia Ardea gareggiano invece i bergamaschi- Bellini. Tra i bresciani, chi può ... L'organizzazione della Vecars di Andrea eVesco ha preparato tutto nei minimi dettagli, ...I cantanti hanno dato voce alle sue parole, a quelle di un intellettuale impegnato e sensibile, sempre attento alla società e alla cultura, a quelle di Roberto Roversi.I loro nuovi singoli ‘La ragazza del futuro’ e ‘Lupin’ sono diversissimi, ma hanno una cosa in comune: cercano di superare le paure del presente usando il linguaggio musicale dei grandi degli anni ’70 ...