Quirinale: Mattarella 166, Di Matteo 56, Casini 3, Belloni 2, Cassese 1 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Aumentano i voti per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel quarto scrutinio per l'elezione del suo successore, che passa dai 125 di ieri ai 166 di oggi. 56 le preferenze per il pm Nino Di Matteo, indicato dai parlamentari ex M5S de l'Alternativa al posto di Paolo Maddalena. Pier Ferdinando Casini, che ieri aveva raccolto 52 voti, oggi, con i delegati del centrodestra che si sono astenuti, si ferma a 3. Due altri papabili per il Quirinale indicati nelle ultime ore, vale a dire Elisabetta Belloni e Sabino Cassese, ottengono, rispettivamente, due voti e uno. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Aumentano i voti per il Presidente della Repubblica, Sergio, nel quarto scrutinio per l'elezione del suo successore, che passa dai 125 di ieri ai 166 di oggi. 56 le preferenze per il pm Nino Di, indicato dai parlamentari ex M5S de l'Alternativa al posto di Paolo Maddalena. Pier Ferdinando, che ieri aveva raccolto 52 voti, oggi, con i delegati del centrodestra che si sono astenuti, si ferma a 3. Due altri papabili per ilindicati nelle ultime ore, vale a dire Elisabettae Sabino, ottengono, rispettivamente, due voti e uno.

Advertising

lorepregliasco : Voci da Montecitorio di una crescita dei voti per Mattarella e Casini. Ieri Mattarella ne aveva presi 39 e Casini 3. Vediamo. #Quirinale - pietroraffa : Mattarella, tra la seconda e la terza votazione, è passato da 39 a 125 voti. Questo è IL dato #PresidenzaDellaRepubblica #Quirinale - GiovaQuez : 'Sergio #Mattarella resta il candidato del cuore del M5S'. Oggi come ieri, l'Italia è il Paese che amo ?? #Quirinale - CorriereUmbria : +++Fumata nera anche alla quarta votazione per l'elezione del presidente della Repubblica #quirinale #27gennaio… - VoxNewsInfo2 : : Quirinale: sale l’opzione Tutankamon, grillini votano in massa Mattarella -