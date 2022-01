Quarto scrutinio per il Quirinale. I partiti si contano in Aula. Vertici notturni per cercare l’intesa che ancora non c’è. In calo le quotazioni di Draghi. Avanza l’eterno Casini ma la convergenza non si trova (Di giovedì 27 gennaio 2022) Anche al terzo scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica fioccano le schede bianche ma molto meno che nelle altre due votazioni e si attestano a quota 412. Il più votato è l’attuale Capo dello Stato, Sergio Mattarella, con 125 voti, segue Guido Crosetto con 114 voti (leggi l’articolo). Nessun astenuto, 84 le schede disperse e 22 le schede nulle. Alla vigilia del cruciale passaggio al voto con la maggioranza assoluta – oggi si scende alla metà più uno (qui lo speciale della Camera – qui la diretta) – il Parlamento lancia i primi segnali di insofferenza rispetto alle forze politiche che sembrano ancora paralizzate dalla paura e bloccate dai veti incrociati. E parallelamente a Vertici e riunioni serpeggiano veleni e sospetti. Nella terza giornata lo schieramento di centrodestra si spacca. Fratelli d’Italia era pronta a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 27 gennaio 2022) Anche al terzoper l’elezione del presidente della Repubblica fioccano le schede bianche ma molto meno che nelle altre due votazioni e si attestano a quota 412. Il più votato è l’attuale Capo dello Stato, Sergio Mattarella, con 125 voti, segue Guido Crosetto con 114 voti (leggi l’articolo). Nessun astenuto, 84 le schede disperse e 22 le schede nulle. Alla vigilia del cruciale passaggio al voto con la maggioranza assoluta – oggi si scende alla metà più uno (qui lo speciale della Camera – qui la diretta) – il Parlamento lancia i primi segnali di insofferenza rispetto alle forze politiche che sembranoparalizzate dalla paura e bloccate dai veti incrociati. E parallelamente ae riunioni serpeggiano veleni e sospetti. Nella terza giornata lo schieramento di centrodestra si spacca. Fratelli d’Italia era pronta a ...

Advertising

lorepregliasco : Amici ansiosi di Twitter, attenzione: 10 volte su 12 il Presidente della Repubblica è stato eletto non prima del qu… - sonciniluc : RT @NomosCSP: È on line la #GiornataParlamentare del #27gennaio. Tra i temi: ??Al terzo scrutinio per la #presidenzadellarepubblica nulla d… - ilpost : Salvini è stato intervistato dai cronisti per strada, vicino alla Camera. Rispondendo a una domanda sui candidati p… - E_Futura : RT @NomosCSP: È on line la #GiornataParlamentare del #27gennaio. Tra i temi: ??Al terzo scrutinio per la #presidenzadellarepubblica nulla d… - ilpost : A che punto siamo con l'elezione del presidente della Repubblica: -