Perugia | i No pass con la stella di David

Con un tragico cattivo gusto l'hanno chiamato il «Giorno della memoria corta» corredando la protesta di Perugia con divise dei deportati nei campi di concentramento stese a terra e la stella di David appuntata sulla giacca con la scritta «no green pass». In piazza Italia e poi in piazza della Repubblica, per la manifestazione organizzata dal Fronte del Dissenso Umbria, una cinquantina di persone si sono radunate per dire No al green pass e alle altre misure imposte per il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

