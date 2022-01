Perché tutti parlano di Dusan Vlahovic (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dusan Vlahovic è l'uomo del momento, hashtag di tendenza da giorni, uno dei più clamorosi colpi che si ricordi nel calciomercato italiano di gennaio. Un'operazione di cui stanno parlando tutti, non solo per il valore del giocatore (capocannoniere con 17 reti in 21 giornate, 20 gol nelle 24 gare ufficiali disputate in stagione), ma anche Perché il passaggio avviene dalla Fiorentina alla Juventus, alimentando ancor più una rivalità ormai storica. Operazione da 75 milioni di euro per uno degli attaccanti più forti e ricercati d'Europa. Dusan Vlahovic, Juventus, Fiorentina, Serie A Duello tra Vlahovic e De Ligt, suo prossimo compagno di squadra Reporter Torino / IPAUn medico mancato Cresciuto nella piccola squadra dell'Altina Zemun e passato al vivaio dell'OFK Belgrado, le ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 27 gennaio 2022)è l'uomo del momento, hashtag di tendenza da giorni, uno dei più clamorosi colpi che si ricordi nel calciomercato italiano di gennaio. Un'operazione di cui stanno parlando, non solo per il valore del giocatore (capocannoniere con 17 reti in 21 giornate, 20 gol nelle 24 gare ufficiali disputate in stagione), ma ancheil passaggio avviene dalla Fiorentina alla Juventus, alimentando ancor più una rivalità ormai storica. Operazione da 75 milioni di euro per uno degli attaccanti più forti e ricercati d'Europa., Juventus, Fiorentina, Serie A Duello trae De Ligt, suo prossimo compagno di squadra Reporter Torino / IPAUn medico mancato Cresciuto nella piccola squadra dell'Altina Zemun e passato al vivaio dell'OFK Belgrado, le ...

AzzolinaLucia : L’aggressione antisemita in provincia di Livorno è vergognosa e ancor più scioccante perché la vittima ha appena 12… - borghi_claudio : @KinskyKinsky1 @EmeiMarkus Perché non ha voglia di farsi il tampone per entrare nel palazzo. Più grave la questione… - borghi_claudio : @EmeiMarkus Perché mentre qui si cerca di fare qualcosa di importante per tutti questo poveretto deve fare il macronino dei miei stivali? - Gingio5 : RT @Angelinidavide3: @Gingio5 @FabioFZ3 La stessa frase mettendoci, al posto di « no vax « : gay , persone di colore, musulmani , …. Fors… - bradipao : @antorendina Da sempre tutti i team anglosassoni soffrono un enorme complesso di inferiorità nei confronti di Ferra… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché tutti Draghi, Casini, Belloni, Cartabia e Cassese: i nomi caldi per il Quirinale nel giorno del quorum a 505 Che finora è sembrato più di tutti il vero candidato di Matteo Renzi . E che però potrebbe trovare ...pareri come quello di Gianfranco Micciché sarebbe soltanto in attesa di una chiamata perché un ...

West Side Spielberg Lo era già prima, ma forse non era chiaro a tutti (a volte serve uno schemino). Ma il "segreto" ... invece che Montecchi e Capuleti nell'Italia rinascimentale, perché non una bella guerra tra bande ...

Come è andata a finire con il vaccino cubano (e perché non è stato ancora autorizzato nel resto del mondo) Corriere della Sera Che finora è sembrato più diil vero candidato di Matteo Renzi . E che però potrebbe trovare ...pareri come quello di Gianfranco Micciché sarebbe soltanto in attesa di una chiamataun ...Lo era già prima, ma forse non era chiaro a(a volte serve uno schemino). Ma il "segreto" ... invece che Montecchi e Capuleti nell'Italia rinascimentale,non una bella guerra tra bande ...