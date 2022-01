Nel cuore di Delia Duran anche una ex vippona molto nota: la confessione (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nella casa del Grande Fratello VIP 6 è tempo di confessioni per Delia Duran che cerca di parlare anche della sua vita, oltre che della storia con Alex Belli. Per questo nelle ultime ore ha scelto di condividere qualcosa in più con chi ha piacere ad ascoltare la sua storia. Ha spiegato di essere bisessuale e di avere avuto delle storie con altre donne. Parlando con Miriana Trevisan ha fatto anche il nome di una notissima soubrebbe con cui ha avuto una relazione. Si tratta di Aida Yespica, anche lei ex concorrente del GF VIp, in altre edizioni. Entrambe del sud America, le due donne avrebbero avuto una relazione in passato ma non sappiamo se le parole che la Yespica qualche tempo fa aveva dedicato a una donna che aveva molto amato, erano indirizzate proprio alla ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nella casa del Grande Fratello VIP 6 è tempo di confessioni perche cerca di parlaredella sua vita, oltre che della storia con Alex Belli. Per questo nelle ultime ore ha scelto di condividere qualcosa in più con chi ha piacere ad ascoltare la sua storia. Ha spiegato di essere bisessuale e di avere avuto delle storie con altre donne. Parlando con Miriana Trevisan ha fattoil nome di una notissima soubrebbe con cui ha avuto una relazione. Si tratta di Aida Yespica,lei ex concorrente del GF VIp, in altre edizioni. Entrambe del sud America, le due donne avrebbero avuto una relazione in passato ma non sappiamo se le parole che la Yespica qualche tempo fa aveva dedicato a una donna che avevaamato, erano indirizzate proprio alla ...

