“La pantera delle nevi” | il docufilm riceve tre nomination ai César

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 27 gennaio 2022) La, ildi Marie Amiguet e Vincent Munier girato nel Tibet, con la colonna sonora originale composta da Warren Ellis con Nick Cave, arriva nelle sale italiane in primavera con Wanted Cinema! Intanto, dopo essere stato presentato in anteprima al Cannes Film Festival, entra inai2022, i premi più importanti del cinema francese e tra più ambiti del panorama europeo, per Miglior colonna sonora, Miglior documentario e Miglior esordio. Il film ha già incassato al botteghino francese, dalla sua uscita il 15 dicembre 2021, ben 3,8 milioni di dollari con 400.000 admissions (dati aggiornati al 23 gennaio) ed è quindi molto atteso anche in Italia! Molto più di un documentario, “La...