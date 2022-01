Kulusevski-Milan più di un’idea: il nodo resta la formula (Di giovedì 27 gennaio 2022) Kulusevski via dalla Juve? Proposto anche al Milan. Il nodo è la formula: le ultime di mercato sullo svedese È ancora in bilico il futuro di Dejan Kulusevski a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato invernale. Dopo l’arrivo di Vlahovic l’esterno della Juventus potrebbe infatti lasciare Torino anche attraverso la formula del prestito. Nelle ultime ore è spuntata la pista Everton, e stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà il classe 2000 sarebbe stato proposto anche al Milan. Il nodo è legato alla formula del trasferimento. Per il momento, infatti, i bianconeri non aprono al prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022)via dalla Juve? Proposto anche al. Ilè la: le ultime di mercato sullo svedese È ancora in bilico il futuro di Dejana pochi giorni dalla chiusura del calciomercato invernale. Dopo l’arrivo di Vlahovic l’esterno della Juventus potrebbe infatti lasciare Torino anche attraverso ladel prestito. Nelle ultime ore è spuntata la pista Everton, e stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà il classe 2000 sarebbe stato proposto anche al. Ilè legato alladel trasferimento. Per il momento, infatti, i bianconeri non aprono al prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

