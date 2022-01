Juve, biglietti con i fan token: premiati i tifosi più attivi (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’Allianz Stadium di Torino apre le sue porte ai fan token. La Juventus si è tuffata da tempo nel mondo dei gettoni virtuali e in questa settimana – spiega La Gazzetta dello Sport – ha dato il via a una collaborazione con la piattaforma Socios.com, con la quale è stato annunciato l’inserimento dei biglietti per L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’Allianz Stadium di Torino apre le sue porte ai fan. Lantus si è tuffata da tempo nel mondo dei gettoni virtuali e in questa settimana – spiega La Gazzetta dello Sport – ha dato il via a una collaborazione con la piattaforma Socios.com, con la quale è stato annunciato l’inserimento deiper L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Juve, biglietti coi fan token: premiati i tifosi più attivi: L’Allianz Stadium di Torino apre… - ssjuvestabiaspa : Lega Pro, Juve Stabia-Foggia, biglietti in vendita: prezzi e dettagli #ForzaJuveStabia - eleinadotisopse : Voi vi scannate per Vlahovic alla Juve mentre io cerco semplicemente di capire quando usciranno i biglietti per Napoli-Inter - _special_cla_ : @Beyondesolatio1 Ripeto, l’unica era non dare la possibilità di prendere biglietto in + in prelazione. (Per tutto l… - EnzoUrzo : @dani_russo22 E come vuoi prendere il terzino con i biglietti gratis del cinema? La Juve sono degli Agnelli con un… -