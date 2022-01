Inter, Gosens: «Troppo contento. Inzaghi mi ha già detto cosa si aspetta» (Di giovedì 27 gennaio 2022) Subito dopo l’annuncio ufficiale del suo acquisto, Robin Gosens si è concesso ai microfoni di Inter TV: le sue parole Robin Gosens ha rilasciato ai microfoni di Inter TV la sua prima Intervista da giocatore dell’Inter. Ecco tutta la sua emozione. «È un grande orgoglio perché sono arrivato in una delle squadre più grandi in Europa, sono Troppo contento di essere qui e ho tanta voglia di iniziare», SU Inzaghi – «Con Inzaghi abbiamo parlato ieri sera in videochiamata, mi ha detto cosa si aspetta da me e io ho raccontato un po’ le mie idee, c’è tanta voglia di lavorare insieme e non vedo l’ora di essere in campo con lui e con la squadra». SU BASTONI – «Con lui ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Subito dopo l’annuncio ufficiale del suo acquisto, Robinsi è concesso ai microfoni diTV: le sue parole Robinha rilasciato ai microfoni diTV la sua primavista da giocatore dell’. Ecco tutta la sua emozione. «È un grande orgoglio perché sono arrivato in una delle squadre più grandi in Europa, sonodi essere qui e ho tanta voglia di iniziare», SU– «Conabbiamo parlato ieri sera in videochiamata, mi hasida me e io ho raccontato un po’ le mie idee, c’è tanta voglia di lavorare insieme e non vedo l’ora di essere in campo con lui e con la squadra». SU BASTONI – «Con lui ...

