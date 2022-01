Inter, c’è l’ufficialità di Robin Gosens: l’annuncio del club (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’Inter aveva già praticamente annunciato l’acquisto del nuovo giocatore già nella giornata di ieri, serviva però l’annuncio ufficiale. Annuncio che alla fine è arrivato pochissimi istanti fa: Gosens è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Saluta definitivamente l’Atalanta e andrà a rinforzare la fascia sinistra, ora di proprietà di Perisic. Inter, Gosens c’è: ufficiale il suo trasferimento! Inter, Gosens, ufficiale Robin Gosens può gioire sul serio: finalmente è un nuovo giocatore dell’Inter. Ha ormai salutato e ringraziato tutta quanto Bergamo, i colori però non li abbandona del tutto. Anzi, son sempre quelli: dal nerazzurro orobico al nerazzurro Interista. Ciò che è ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’aveva già praticamente annunciato l’acquisto del nuovo giocatore già nella giornata di ieri, serviva peròufficiale. Annuncio che alla fine è arrivato pochissimi istanti fa:è ufficialmente un nuovo giocatore dell’. Saluta definitivamente l’Atalanta e andrà a rinforzare la fascia sinistra, ora di proprietà di Perisic.c’è: ufficiale il suo trasferimento!, ufficialepuò gioire sul serio: finalmente è un nuovo giocatore dell’. Ha ormai salutato e ringraziato tutta quanto Bergamo, i colori però non li abbandona del tutto. Anzi, son sempre quelli: dal nerazzurro orobico al nerazzurroista. Ciò che è ...

