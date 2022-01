Infortunio Kessie, escluse lesioni: lunedì la ripresa degli allenamenti (Di giovedì 27 gennaio 2022) Arrivano nuove indicazioni sull’Infortunio di Franck Kessié. La tac a cui l’ivoriano si è sottoposto ha dato esito negativo Buone notizie per il Milan. Frank Kessié, uscito in anticipo nel match poi perso dalla sua Costa d’Avorio contro l’Egitto sta bene. Secondo quanto raccolto da Milannews24, il centrocampista ivoriano si è sottoposto a una tac che ha escluso lesioni di ogni tipo. Sta molto meglio rispetto a ieri e sarà a Milano nel fine settimana (probabilmente domenica). Per lui, la ripresa degli allenamenti con il resto del gruppo e in vista del derby è prevista per lunedì. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Arrivano nuove indicazioni sull’di Franck Kessié. La tac a cui l’ivoriano si è sottoposto ha dato esito negativo Buone notizie per il Milan. Frank Kessié, uscito in anticipo nel match poi perso dalla sua Costa d’Avorio contro l’Egitto sta bene. Secondo quanto raccolto da Milannews24, il centrocampista ivoriano si è sottoposto a una tac che ha esclusodi ogni tipo. Sta molto meglio rispetto a ieri e sarà a Milano nel fine settimana (probabilmente domenica). Per lui, lacon il resto del gruppo e in vista del derby è prevista per. L'articolo proviene da Calcio News 24.

