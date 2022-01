Infortunio Kessiè, arriva l’esito degli esami: spunta la data del rientro! (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’Infortunio di Franck Kessiè tiene con il fiato sospeso i tifosi milanisti. I rossoneri hanno faticato in questo gennaio orfani del proprio centrocampo, Bennacer e Kessiè su tutti. Entrambi impegnati in Coppa d’Africa. L’ivoriano eliminato agli ottavi di finale contro l’Egitto è però uscito anzitempo dalla sfida. Una botta al costato lo ha costretto ad abbandonare il campo. Il calciatore, all’uscita del campo, appariva in lacrime davanti alle telecamere. Kessiè- Costa D’Avorio-Coppa-Africa Oggi sono arrivati i risultati dei primi esami strumentali, la TAC ha dato esito negativo. Nessuna lesione per il centrocampista, solo una forte contusione. Il rientro appare vicino già lunedì il centrocampista potrebbe unirsi alla squadra e seguirà la seduta agli ordini di Stefano Pioli. Leggi su rompipallone (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’di Francktiene con il fiato sospeso i tifosi milanisti. I rossoneri hanno faticato in questo gennaio orfani del proprio centrocampo, Bennacer esu tutti. Entrambi impegnati in Coppa d’Africa. L’ivoriano eliminato agli ottavi di finale contro l’Egitto è però uscito anzitempo dalla sfida. Una botta al costato lo ha costretto ad abbandonare il campo. Il calciatore, all’uscita del campo, appariva in lacrime davanti alle telecamere.- Costa D’Avorio-Coppa-Africa Oggi sonoti i risultati dei primistrumentali, la TAC ha dato esito negativo. Nessuna lesione per il centrocampista, solo una forte contusione. Il rientro appare vicino già lunedì il centrocampista potrebbe unirsi alla squadra e seguirà la seduta agli ordini di Stefano Pioli.

Milan, Inter nel mirino: le ultime sulle condizioni di Kessie Le ultime sulle condizioni di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano è pronto a tornare in Italia e lunedì sarà a Milano.

Milan, sollievo Kessié: nessuna lesione alle costole Sospiro di sollievo in casa Milan. Dopo la grande paura per l'infortunio subito da Franck Kessié nel corso del quarto di finale della Coppa d'Africa contro l'Egitto, perso ai rigori dalla Costa d'Avorio, gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il

Sospiro di sollievo in casa Milan. Dopo la grande paura per l'infortunio subito da Franck Kessié nel corso del quarto di finale della Coppa d'Africa contro l'Egitto, perso ai rigori dalla Costa d'Avorio, gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il