Firenze, dai No Green pass raffica di minacce sui muri contro Draghi e Sileri: «Fascista, farai la fine del Duce… gli renderemo la vita un inferno» (Di giovedì 27 gennaio 2022) A Firenze, in zona Statuto, sono apparse alcune scritte contro il presidente del Consiglio e la certificazione verde anti-Covid. «Draghi Fascista, farai la fine del Duce» e ancora «Green pass = Partito nazionale Fascista», si legge sulle scritte, come riportato dalle immagini di Repubblica Firenze. Una delle scritte riguarda Andrea Scanzi: «Mi divertirei a vederli morire come mosche», si legge citando un vecchio post del giornalista che riprendeva le parole di un’altra persona. «Gli renderemo la vita un inferno», invece, è la frase dedicata stavolta a Pierpaolo Sileri, il sottosegretario alla Salute che durante la trasmissione Di Martedì ha dichiarato ... Leggi su open.online (Di giovedì 27 gennaio 2022) A, in zona Statuto, sono apparse alcune scritteil presidente del Consiglio e la certificazione verde anti-Covid. «ladel Duce» e ancora «= Partito nazionale», si legge sulle scritte, come riportato dalle immagini di Repubblica. Una delle scritte riguarda Andrea Scanzi: «Mi divertirei a vederli morire come mosche», si legge citando un vecchio post del giornalista che riprendeva le parole di un’altra persona. «Glilaun», invece, è la frase dedicata stavolta a Pierpaolo, il sottosegretario alla Salute che durante la trasmissione Di Martedì ha dichiarato ...

Advertising

poliziadistato : Una 80enne di Firenze torna a casa dall'ospedale ma non può essere assistita dai propri familiari perché malati. An… - mellisdead : @lindaromanoff bene dai sto stanca aaaaaa sto a fare avanti e indietro da Firenze, tu?? - pizzeriarosita : @Pasky973 Ma da Firenze viene in macchina dai…. Io sono all’autogrill, quando passa vi informo!!! - Lilliflo : RT @DonFabrizioC: Piccolo cimitero di campagna nei dintorni di #Firenze che ricorda una delle tante stragi commesse dai nazisti … … per non… - zambra6601 : @GaianiGiovanni @Marco47730138 @pisto_gol @YouTube No ,guardati il gol a Napoli in coppa Italia,vai e dimmi se a 21… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze dai Centinaia di fiaccole per il ragazzo ebreo aggredito ... un gesto di vicinanza ripetuto dai commercianti di molti altri Comuni toscani. Il console onorario ...ha sporto denuncia e sulla vicenda sta indagando la procura del Tribunale dei minori di Firenze. ...

Passeggia sui binari con la musica in cuffia La Polfer di Firenze ha reso noto l'accaduto sottolineando la pericolosità di un comportamento rischioso e spesso sottovalutato dai giovanissimi. Il giovane 19enne di nazionalità marocchina, studente ...

Firenze, un mese di posta a singhiozzo: «Siamo decimati dai contagi» Corriere Fiorentino UNISTRASI: "ANTISEMITISMO E COSPIRAZIONISMO", MEETING NEL GIORNO DELLA MEMORIA Si è tenuto questa mattina nell’aula magna dell’ Università per Stranieri di Siena l’incontro dedicato a “Antisemitismo e cospirazionismo” in occasione del Giorno della Memoria, organizzato dai due At ...

LIVE FV, Cabral a Firenze. Accordo Juve-DV9 19.41 - Anche l'ultimo tassello del puzzle è ormai a posto: trovato l'accordo tra la Juventus e Dusan Vlahovic per quanto riguarda i termini personali. 19.06 ...

... un gesto di vicinanza ripetutocommercianti di molti altri Comuni toscani. Il console onorario ...ha sporto denuncia e sulla vicenda sta indagando la procura del Tribunale dei minori di. ...La Polfer diha reso noto l'accaduto sottolineando la pericolosità di un comportamento rischioso e spesso sottovalutatogiovanissimi. Il giovane 19enne di nazionalità marocchina, studente ...Si è tenuto questa mattina nell’aula magna dell’ Università per Stranieri di Siena l’incontro dedicato a “Antisemitismo e cospirazionismo” in occasione del Giorno della Memoria, organizzato dai due At ...19.41 - Anche l'ultimo tassello del puzzle è ormai a posto: trovato l'accordo tra la Juventus e Dusan Vlahovic per quanto riguarda i termini personali. 19.06 ...