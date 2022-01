Draghi resti a Palazzo Chigi C’è in gioco l’Italia La versione di La Malfa

Advertising

repubblica : Quirinale, Berlusconi ritira la candidatura: 'Faremo proposta condivisa col centrodestra. Draghi resti premier' - ilriformista : “Un dibattito deludente. #Draghi è percepito lontano dai partiti e dal suo stesso governo, per questo nei sondaggi… - AnnaMar05749926 : @AndreaVallascas spiegami perché Grillo vuole che Draghi resti dov'è ( da La maratona di Mentana di oggi) - Beppeley : #Quirinale, @CottarelliCPI non ha dubbi: «Draghi resti premier, #Cartabia presidente» - agodandaniela : @TgLa7 Sono contenta di chiunque, basta che Draghi resti PdC!! -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi resti

AGI - Agenzia Italia

"Può anche darsi cheper qualche settimana - è la lettura di un ministro - ma al primo incidente, alla prima rissa nella maggioranza, è chiaro chese ne andrà". La trattativa sul ...Strano, perché Toninelli è lo stesso che appena un anno fa, nel febbraio 2021 , di Marioa Palazzo Chigi diceva durante l'assemblea dei 5 Stelle: "In questi anni noi non ci siamo mai ...Si estende anche ad Orvieto la protesta dei cittadini che contestano i provvedimenti del governo chiamati ad escludere dalla ...Voto Elezioni Presidente della Repubblica: risultati Quirinale quarto scrutinio, lo spoglio in diretta video streaming. Quorum abbassato, Cdx si astiene ...