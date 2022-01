Doc 2 | arriva Gaia | è la figlia Super Vip! L’avete riconosciuta? La piccola attrice ha un cognome davvero importante

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Nel cast di Doc 2,Virginia Bocelli. L'ha 10 anni ed è ladi Andrea Bocelli e Veronica Berti. Parteciperà alla terza puntata della fiction con Luca Argentero e Matilde Gioli, in onda giovedì 27 gennaio. Interpreteràdella protagonista della puntata. Virginia Bocelli, sin da piccolissima, coltiva la passione per il canto. Doc 2 – Nelle tue mani segnerà il suo esordio come. Virginia Bocelli interpretain Doc 2 – Nelle tue mani Virginia Bocelli debutta in tv nella serie Doc 2. L'interpreterà la, la cui mamma verrà ricoverata e sottoposta alle cure di Andrea Fanti e dello staff medico. Chi segue la carriera di Andrea Bocelli, conosce già la ...

Virginia Bocelli in DOC 2. Canta da quando era piccola, suona il pianoforte, pratica ginnastica ritmica e ama recitare, dote che ha avuto modo di tirare fuori anche nel video di A ...