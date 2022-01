Covid | cinque morti in un giorno nell’area flegrea

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli – Nelle ultime 24 ore, nei comuni di Pozzuoli e Monte di Procida, si sono registratidecessi dovuti al coronavirus. Ne hanno dato notizia i sindaci di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia e di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese dalle proprie pagine Facebook. A Pozzuoli le vittime delsono salite a 121, dall’inizio dell’epidemia, solo 15 in gennaio, mentre nel comune montese sono in totale 15, con 467 persone positive. A Pozzuoli, secondo i dati forniti dall’Asl Napoli 2 Nord, sono state 206 le persone risultate positive al virus nelle ultime 24 ore su 1415 tamponi esaminati che porta il totale dei contagiati a 14207 da marzo 2020. Nell’ultima giornata si registrano per contro venti guariti con il totale delle persone negativizzate che passa a 8734 unità. ...

