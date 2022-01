Cortesie per gli ospiti: Silvia e Cristina vs Massimo e Anna (Di giovedì 27 gennaio 2022) Martedì 25 gennaio 2022 è andata in onda la dodicesima puntata della sedicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Luca Calvani (subentrato a Diego Thomas da questa stagione). Silvia e Cristina vs Massimo e Anna La puntata vede protagoniste le due coppie formate dalle cugine Silvia e Cristina contro i coniugi Massimo e Anna. Una sfida tra i menu Due Peperoni bagnati nell’Olio e Fuma c’anduma (“Facciamo che andiamo), ovviamente ambientati in Piemonte. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Massimo e Anna con il punteggio di 21.5-19. Cortesie per gli ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 27 gennaio 2022) Martedì 25 gennaio 2022 è andata in onda la dodicesima puntata della sedicesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Luca Calvani (subentrato a Diego Thomas da questa stagione).vsLa puntata vede protagoniste le due coppie formate dalle cuginecontro i coniugi. Una sfida tra i menu Due Peperoni bagnati nell’Olio e Fuma c’anduma (“Facciamo che andiamo), ovviamente ambientati in Piemonte. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintocon il punteggio di 21.5-19.per gli ...

Advertising

MENUETTOit : #Food e #Music: 'Cortesie per gli Ospiti' puntata del 26 gennaio. Menu e concorrenti in gara -… - pupapeligrosah : RT @innomedeltrash: comunque ce li vedo bene a partecipare a cortesie per gli ospiti #jeru - SerenaMalik7 : RT @innomedeltrash: comunque ce li vedo bene a partecipare a cortesie per gli ospiti #jeru - KavanaghAmber : RT @innomedeltrash: comunque ce li vedo bene a partecipare a cortesie per gli ospiti #jeru - simonafronzoni : RT @innomedeltrash: comunque ce li vedo bene a partecipare a cortesie per gli ospiti #jeru -