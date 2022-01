Cibo a peso d'oro (Di giovedì 27 gennaio 2022) In Italia diventano sempre più gravosi i costi di produzione in tutto il settore alimentare. La Grande distribuzione, però, non intende adeguare i listini e così i produttori sono costretti a lavorare (e vendere) in perdita. Una situazione fuori controllo che scaricherà i suoi effetti sui consumatori. Ci chiederemo tra qualche settimana: «mela» compro? Non è un refuso: è un’unica parola. Perché il campo piange e il piatto pure; i prezzi stanno andando fuori controllo. Si combatte una guerra sotterranea tra la Grande distribuzione e i produttori ortofrutticoli, ma non solo loro: dalla pasta alla carne, passando per caffè e latte la lista della spesa è un termometro fuori scala, ma a chi produce si chiede di rimetterci. Antonio Divella - grande industriale degli spaghetti - stima nel 38 per cento il rincaro della pasta, il pane è già raddoppiato, un espresso è a 1,5 euro, ... Leggi su panorama (Di giovedì 27 gennaio 2022) In Italia diventano sempre più gravosi i costi di produzione in tutto il settore alimentare. La Grande distribuzione, però, non intende adeguare i listini e così i produttori sono costretti a lavorare (e vendere) in perdita. Una situazione fuori controllo che scaricherà i suoi effetti sui consumatori. Ci chiederemo tra qualche settimana: «mela» compro? Non è un refuso: è un’unica parola. Perché il campo piange e il piatto pure; i prezzi stanno andando fuori controllo. Si combatte una guerra sotterranea tra la Grande distribuzione e i produttori ortofrutticoli, ma non solo loro: dalla pasta alla carne, passando per caffè e latte la lista della spesa è un termometro fuori scala, ma a chi produce si chiede di rimetterci. Antonio Divella - grande industriale degli spaghetti - stima nel 38 per cento il rincaro della pasta, il pane è già raddoppiato, un espresso è a 1,5 euro, ...

