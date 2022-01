Che caldo in cucina, le vanno a fuoco i capelli ma quassi non si accorge di nulla: il (Di giovedì 27 gennaio 2022) Una casalinga come tante, che deve fare mille faccende domestiche e che dispone di pochissimo tempo per sentire i segnali della fatica (e non solo in questo caso) inviati dal proprio corpo. Nelle ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Una casalinga come tante, che deve fare mille faccende domestiche e che dispone di pochissimo tempo per sentire i segnali della fatica (e non solo in questo caso) inviati dal proprio corpo. Nelle ...

Advertising

federicadurant8 : RT @rhoda21842830: 'fuori ti aspetta un uomo alto, scuro, in una pineta, con il vento caldo e il sole che ti bacia il viso' FUORI. F U O R… - BeansFrancesca : RT @_comedincanto: Lulu ha abbandonato, per ora, il dolce vita nero, ma ha tirato fuori la felpa che fu prestata a Sophie ?? per quando arr… - Vale97B : RT @rhoda21842830: 'fuori ti aspetta un uomo alto, scuro, in una pineta, con il vento caldo e il sole che ti bacia il viso' FUORI. F U O R… - njmrod : RT @rhoda21842830: 'fuori ti aspetta un uomo alto, scuro, in una pineta, con il vento caldo e il sole che ti bacia il viso' FUORI. F U O R… - flamevhashira : RT @lnclt_dulac: hai presente quella storia del vorrei che ti guardassi con gli stessi occhi con cui ti guardo io? ecco, stessa cosa. se tu… -