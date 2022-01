Calciomercato Inter, Marotta è scatenato: ancora un colpo in arrivo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo l’arrivo ufficiale di Robin Gosens, l’Inter non vuole fermarsi: nel mirino un altro colpo, entro domani può arrivare la fumata bianca Primo posto in classifica, un gioco tra i migliori del campionato e un ruolino di marcia da Scudetto. A gennaio, l’Inter ha già rimandato al mittente tutti gli scetticismi dell’estate. Sopratutto quelli sopraggiunti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo l’ufficiale di Robin Gosens, l’non vuole fermarsi: nel mirino un altro, entro domani può arrivare la fumata bianca Primo posto in classifica, un gioco tra i migliori del campionato e un ruolino di marcia da Scudetto. A gennaio, l’ha già rimandato al mittente tutti gli scetticismi dell’estate. Sopratutto quelli sopraggiunti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, ROBIN GOSENS HA FIRMATO IL NUOVO CONTRATTO Accordo di 4 anni e mezzo dopo le visite in mat… - DiMarzio : #Calciomercato, #Gosens a un passo dall’?@Inter?: ora l’incontro - DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | #Gosens è arrivato in sede per la firma. Le immagini - MarcoBovicelli : RT @SkySport: Gosens: 'L'Inter tra i top club in Europa, non è stata una scelta difficile' #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Gose… - vivoperlinter : Voi cosa fareste? -