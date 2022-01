Barletta, visita negata a un malato di tumore senza vaccino: pronta una commissione interna (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sarà una commissione interna a chiarire le eventuali responsabilità della visita negata ad un paziente oncologico di Barletta poiché non vaccinato. «Le disposizioni sono chiare a tutti, ed anche da... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sarà unaa chiarire le eventuali responsabilità dellaad un paziente oncologico dipoiché non vaccinato. «Le disposizioni sono chiare a tutti, ed anche da...

