Australian Open 2022, Matteo Berrettini vs Rafael Nadal: tutti i numeri e le statistiche del torneo (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'attesa sta per finire. Nella notte italiana Matteo Berrettini sfiderà Rafael Nadal: in palio c'è la finale degli Australian Open 2022 contro il vincente del match tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Lo spagnolo partirà con i favori del pronostico, ma il numero 1 d'Italia è pronto per mettergli il bastone tra le ruote. L'unico precedente tra i due risale alla semifinale degli Us Open 2019, quando a vincere fu l'iberico per 7-6 6-4 6-1. L'azzurro arriva a questo match dopo aver concesso in totale sei set ai suoi avversari (uno a Nakashima e a Kozlov e due ad Alcaraz e Monfils) e vincendo dunque solo una partita per 3-0 (l'ottavo di finale contro Carreno Busta). Dall'altra parte, invece, Nadal ha conquistato tre successi per 3-0 ...

ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali degli Australian Open: nessun italiano ci era mai arrivato finora - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - davidemazz : @MCriscitiello Ciao Michele, volevo chiederti se per te sono più interessanti gli Australian Open o gli sviluppi di… - Cristina6013 : Esiste anche #AustralianOpen2022 femminile ehhhh, i risultati di oggi: finale femminile tra Barty e Collins -