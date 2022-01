Ascolti tv mercoledì 26 gennaio 2022: scopri i programmi più visti in prime time (Di giovedì 27 gennaio 2022) Chi ha vinto la battaglia degli Ascolti tv in prime time mercoledì 26 gennaio 2022? RaiUno punta sul film Lezioni di persiano, mentre su Canale 5 cavalcando la corsa per l’elezione del Presidente della Repubblica punta sul documentario dedicato al Quirinale in Viaggio nella Grande Bellezza. In onda in prima serata anche Chi l’ha visto? condotto da … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 27 gennaio 2022) Chi ha vinto la battaglia deglitv in26? RaiUno punta sul film Lezioni di persiano, mentre su Canale 5 cavalcando la corsa per l’elezione del Presidente della Repubblica punta sul documentario dedicato al Quirinale in Viaggio nella Grande Bellezza. In onda in prima serata anche Chi l’ha visto? condotto da … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

zazoomblog : Ascolti tv mercoledì 26 gennaio: Lezioni di persiano Viaggio nella grande bellezza – Quirinale Back to school -… - CorriereCitta : #AscoltiTv mercoledì 26 gennaio 2022: Lezioni di persiano, Viaggio nella Grande Bellezza, Chi l'ha visto?, Non è l'… - damnithurtsz : so che pensi a lei quando ascolti mercoledì - coontrosensoo : RT @Sofi71282082: Il pelato ad ottobre :'Rea sei così brava che te ne darei due di maglie' Mercoledì scorso magicamente non gli riconferma… - marta0167899 : RT @Sofi71282082: Il pelato ad ottobre :'Rea sei così brava che te ne darei due di maglie' Mercoledì scorso magicamente non gli riconferma… -