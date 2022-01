Amici, domenica non va in onda la puntata: al suo posto uno speciale (Di giovedì 27 gennaio 2022) Amici si ferma per una settimana. La trasmissione condotta da Maria De Filippi, domenica 30 gennaio, infatti, non andrà in onda. Il motivo? Alcuni ballerini risultati positivi al Covid. Motivo per cui la produzione ha deciso di rimandare la registrazione del programma nonostante abbia adottato ogni misura idonea a limitare il contagio tra i membri del cast. I ballerini infatti si allenano separati e divisi dalle barriere di plexiglass. Ma nonostante questo la produzione del programma ha deciso di rimandare la registrazione per evitare un focolaio nel cast. A renderlo noto è l’Adnkronos, che anticipa la programmazione di domenica prossima. Al posto della puntata andrà infatti in onda uno speciale montato ad hoc che non prevede la presenza di persone ... Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022)si ferma per una settimana. La trasmissione condotta da Maria De Filippi,30 gennaio, infatti, non andrà in. Il motivo? Alcuni ballerini risultati positivi al Covid. Motivo per cui la produzione ha deciso di rimandare la registrazione del programma nonostante abbia adottato ogni misura idonea a limitare il contagio tra i membri del cast. I ballerini infatti si allenano separati e divisi dalle barriere di plexiglass. Ma nonostante questo la produzione del programma ha deciso di rimandare la registrazione per evitare un focolaio nel cast. A renderlo noto è l’Adnkronos, che anticipa la programmazione diprossima. Aldellaandrà infatti inunomontato ad hoc che non prevede la presenza di persone ...

