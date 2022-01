Amici: ballerini positivi al Covid (Di giovedì 27 gennaio 2022) Amici, secondo quanto rivelato da Dagospia, non andrà in onda domenica 30 gennaio a causa di alcuni contagi fra i ballerini professionisti del programma. La puntata, infatti, doveva essere registrata il 26 gennaio, ma l’appuntamento è stato rimandato a data da destinarsi. La decisione immediata è scaturita da una valutazione di opportunità volta ad evitare il rischio per tutti coloro che lavorano nel programma. Le precauzioni sono state assolutamente necessarie, al fine di evitare la nascita di un possibile focolaio all’interno del cast. Amici ha già fatto i conti con il Covid Già in precedenza Rubi Sebi, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini sono finiti in quarantena. In quel caso, però, la puntata è stata ugualmente registrata perché si sono collegati da casa. Cosa verrà trasmesso al posto della ... Leggi su zon (Di giovedì 27 gennaio 2022), secondo quanto rivelato da Dagospia, non andrà in onda domenica 30 gennaio a causa di alcuni contagi fra iprofessionisti del programma. La puntata, infatti, doveva essere registrata il 26 gennaio, ma l’appuntamento è stato rimandato a data da destinarsi. La decisione immediata è scaturita da una valutazione di opportunità volta ad evitare il rischio per tutti coloro che lavorano nel programma. Le precauzioni sono state assolutamente necessarie, al fine di evitare la nascita di un possibile focolaio all’interno del cast.ha già fatto i conti con ilGià in precedenza Rubi Sebi, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini sono finiti in quarantena. In quel caso, però, la puntata è stata ugualmente registrata perché si sono collegati da casa. Cosa verrà trasmesso al posto della ...

GiustNick96 : RT @xfreehugstylesx: Ma vi ricordate quando Amici era scuola e non x factor che non c'ha creduto abbastanza con dei ballerini messi in mezz… - quotidianodirg : #Modaespettacolo #Amici Amici, salta puntata domenica 30 gennaio: ballerini positivi a Covid - xfreehugstylesx : Ma vi ricordate quando Amici era scuola e non x factor che non c'ha creduto abbastanza con dei ballerini messi in mezzo? #AMICI21 - La_B92 : Ma perché senza ballerini professionisti non si può fare amici? #amici21 - infoitcultura : Amici, salta la puntata del serale: «Alcuni ballerini positivi al Covid» -