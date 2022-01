Alberto di Monaco e l’abbraccio di Jacques a Gabriella: Niente paura, ti proteggo io… (Di giovedì 27 gennaio 2022) 26 gennaio 2022: Jacques e Gabriella di Monaco (7 anni) si abbracciano alla Festa di Santa Devota. Alle loro spalle papà Alberto di Monaco (63 anni), le zie e i cugini. Manca mamma Charlene che gli anni scorsi c’era sempre. l’abbraccio rassicurante e stretto stretto di Jacqui alla sorella Bella è davvero l’immagine simbolo della sua assenza… Foto Getty Un abbraccio. Forte forte. Protettivo. Papà Alberto di Monaco (63 anni) è alle loro spalle, insieme alle zie Carolina e Stephanie e ai cugini. Ma l’abbraccio tra i gemelli Jacques e Gabriella di Monaco (7 anni) è così forte che sembrano esserci “solo” loro. Loro da soli. Uniti e stretti stretti… Lui che le dice: “Non avere ... Leggi su amica (Di giovedì 27 gennaio 2022) 26 gennaio 2022:di(7 anni) si abbracciano alla Festa di Santa Devota. Alle loro spalle papàdi(63 anni), le zie e i cugini. Manca mamma Charlene che gli anni scorsi c’era sempre.rassicurante e stretto stretto di Jacqui alla sorella Bella è davvero l’immagine simbolo della sua assenza… Foto Getty Un abbraccio. Forte forte. Protettivo. Papàdi(63 anni) è alle loro spalle, insieme alle zie Carolina e Stephanie e ai cugini. Matra i gemellidi(7 anni) è così forte che sembrano esserci “solo” loro. Loro da soli. Uniti e stretti stretti… Lui che le dice: “Non avere ...

