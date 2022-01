VIDEO Swiatek-Kanepi, Australian Open: gli highlight del match. Polacca in rimonta vola in semifinale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Con tanta sofferenza. Iga Swiatek (n.9 del ranking) ce la fa e batte per 4-6 7-6 (2) 6-3 l’estone Kaia Kanepi (n.115 del ranking) in 3 ore e 2 minuti di partita. Una dura lotta che alla fine ha sorriso alla favorita della vigilia, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Un match non bellissimo, costellato da tanti errori da una parte e dall’altra, nel quale Swiatek ha avuto il merito di creare quello strappo nel terzo parziale decisivo ai fini del successo finale. Sarà quindi la testa di serie n.7 ad affrontare l’americana Danielle Collins in semifinale. Di seguito gli highlights del match: VIDEO highlightS Swiatek-Kanepi Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Con tanta sofferenza. Iga(n.9 del ranking) ce la fa e batte per 4-6 7-6 (2) 6-3 l’estone Kaia(n.115 del ranking) in 3 ore e 2 minuti di partita. Una dura lotta che alla fine ha sorriso alla favorita della vigilia, capace dire dopo aver perso il primo parziale. Unnon bellissimo, costellato da tanti errori da una parte e dall’altra, nel qualeha avuto il merito di creare quello strappo nel terzo parziale decisivo ai fini del successo finale. Sarà quindi la testa di serie n.7 ad affrontare l’americana Danielle Collins in. Di seguito glis delFoto: LaPresse

