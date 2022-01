Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2022 ore 08:15 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Viabilità DEL 26 GENNAIO 2022 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio L’ISTANTANEA DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE DI Roma CODE IN INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA CODE SUL TRASTTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO ORA LE CONSOLARI IN ENTRATA A Roma SULL’AURELIA CODE DA MALAGROTTA A VIA PIO SPEZI, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE SULLA CASSIA CODE IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, TUTTO RICORDIAMO VERSO IL CENTRO CI SPOSTIAMO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-Roma, TRA ATTIGLIANO E ORTE, UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE IN DIREZIONE Roma CAMBIAMO ARGOMENTO PER LE BASSE ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 26 gennaio 2022)DEL 26 GENNAIOORE 08.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAL’ISTANTANEA DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE DICODE IN INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA CODE SUL TRASTTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO ORA LE CONSOLARI IN ENTRATA ASULL’AURELIA CODE DA MALAGROTTA A VIA PIO SPEZI, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE SULLA CASSIA CODE IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, TUTTO RICORDIAMO VERSO IL CENTRO CI SPOSTIAMO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-, TRA ATTIGLIANO E ORTE, UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE IN DIREZIONECAMBIAMO ARGOMENTO PER LE BASSE ...

Advertising

romamobilita : Oggi a #Roma la viabilità e i trasporti - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2022 ore 20:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #25-01-2022… - romamobilita : #Roma #viabilità Lavori notturni, tra le 22 e le 6, per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di vi… - tamicheA1 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Lavori in via del Fuoco Sacro, possibili rallentamenti per la linea di bus 059, che salta la fermata num… - romamobilita : #Roma #viabilità Lavori in via del Fuoco Sacro, possibili rallentamenti per la linea di bus 059, che salta la fermata numero 72011. -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 26 - 01 - 2022 ore 07:30 VIABILITÀ DEL 26 GENNAIO 2022 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L'INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE - ROMA, TRA ...

Traffico Roma del 26 - 01 - 2022 ore 07:30 Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione bentrovate a questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità il traffico Traffico indicato sostenuto interamente a causa degli spostamenti del ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2022 ore 18:45 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 26 GENNAIO 2022 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L'INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE -, TRA ...LuceverdeBuongiorno dalla redazione bentrovate a questo primo appuntamento della giornata con informazione sullail traffico Traffico indicato sostenuto interamente a causa degli spostamenti del ...